Incendio in via IV Novembre, due auto completamente distrutte dalle fiamme

Intorno alle 4 del mattino di martedì 21 gennaio, vigili del fuoco e polizia sono intervenuti in via IV Novembre a Piacenza a causa di un incendio scoppiato in strada.

Le fiamme hanno avvolto due auto, entrambe parcheggiate.

I vigili del fuoco per domare il rogo hanno utilizzato due squadre, ma nonostante l’utilizzo dello schiumogeno entrambi i veicoli sono andati distrutti. La polizia ha avviato le indagini per risalire alle origini dell’incendio. Sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa, inviata dal 118: fortunatamente non si sono registrati feriti.