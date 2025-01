“L’Arte del Fare”: parte il viaggio tra chi ha trasformato una passione in lavoro

“L’Arte del Fare“: parte il nuovo viaggio di Telelibertà tra le eccellenze piacentine. Un viaggio tra storie di uomini e donne, storie di famiglie e di sogni diventati realtà. O più semplicemente, storie di artigiani. Quando si parla di artigianato si parla di un settore strategico per l’intero territorio provinciale. Un settore ampio e variegato caratterizzato da molteplici sfumature: dal falegname che lavora il legno nel laboratorio sotto casa, all’azienda leader che realizza prodotti di maglieria attraverso le tecnologie più avanzate sul mercato. Si parla di artigianato anche davanti alle splendide mani di chi ogni giorno crea gustose forme di pasta fresca.

Un tessuto di imprese e di idee imprenditoriali che rappresentano una forza vitale per l’economia piacentina e che, da mercoledì 22 gennaio, verranno raccontate in un nuovo format scritto e ideato da Marco Vincenti e Gianfranco Di Silvestro.

LIBERA ARTIGIANI, OTTANT’ANNI DI ATTIVITÀ

Il programma itinerante targato Telelibertà è realizzato in collaborazione con Libera Artigiani, associazione che da ottant’anni porta avanti l’obiettivo di sostenere e promuovere le attività degli artigiani e dei piccoli imprenditori della provincia di Piacenza. “Offriamo un grande ventaglio di servizi utili a gestire in maniera corretta la propria impresa – sottolinea Alessandra Tencati, presidente dell’organizzazione -. In occasione del nostro ottantesimo compleanno abbiamo deciso di promuovere un format capace di raccontare in maniera brillante le svariate sfumature dell’artigianato locale”.

Del suo stesso avviso il direttore Alberto Bottazzi: “Passione, creatività, rapporto con dipendenti e clienti sono tutti valori che hanno fatto grande il Made in Italy nel mondo – le sue parole -. Con il programma vogliamo rimarcare questi principi in maniera simpatica e non nostalgica”. Quando si parla di artigiano, infatti, spesso si pensa erroneamente ad antichi mestieri e lavori chiusi nel segmento temporale del passato. Nella realtà, invece, sono svariate le opportunità per le nuove generazioni e gli ambiti lavorativi che guardano al futuro. “Se uno ha una passione, un’idea e ha cura dei dettagli può davvero intraprendere un’avventura stimolante – affermano Tencati e Bottazzi – e noi siamo pronti ad aiutarlo in questo percorso. La tecnologia, per esempio, ci offre infatti la possibilità di vendere un prodotto artigianale realizzato in un piccolo laboratorio di provincia in un mercato globale”.

L’ARTE DEL FARE: IL VIAGGIO PARTE DOMANI

Il viaggio del gruppo Libertà tra gli artigiani piacentini inizia domani, mercoledì 22 gennaio, con una tappa dedicata a Stevan Branch, liutaio con la passione per Elvis e il magico mondo del Rock. Una passione che, abbinata a un talento invidiabile, lo porta a ridare vita a vecchie porte di legno creando vere e proprie chitarre elettriche dal suono inconfondibile.

“Trasformare una passione in un lavoro si può – continua Alessandra Tencati -, e al giorno d’oggi, dove la qualità della vita rappresenta un valore primario, poter fare un mestiere che si ama rappresenta davvero un’opportunità preziosa”.

Quando e dove vedere l’arte del fare

Le puntate de “L’Arte del Fare” andranno in onda tutti i mercoledì, dalle 20.30, sul canale 76 di Telelibertà e in streaming su liberta.it. Le puntate possono essere riviste in qualsiasi momento anche on demand su teleliberta.tv.

In ogni tappa, girata nei centri creativi disseminati in tutta la provincia, Marco Vincenti verrà messo alla prova dall’artigiano di turno ma, spesso e volentieri, i risultati non saranno propriamente all’altezza della situazione. “Lo vedrete nel corso delle puntate, quello che sembra scontato o tanto facile se fatto da un artigiano poi così facile non è se ci prova il condutture – sorride Bottazzi -, o chiunque di noi. Ci sarà anche da ridere, ma soprattutto, attraverso queste puntate ci sarà la possibilità di conoscere storie di coraggio, mestieri interessanti e lavorazioni uniche che rappresentano davvero un’eccellenza per il nostro territorio”.