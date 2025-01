Cinque medici di famiglia in pensione: ecco come scegliere i nuovi

L’Azienda Usl di Piacenza comunica che, a partire dal 1 febbraio 2025, saranno in pensione i medici di famiglia Michele Argenti, Francesco Cavanna, Filiberto Putzu e Paolo Vecchia di Piacenza e Anna Buonaditta di Carpaneto. La comunicazione normalmente inviata agli assistiti via SMS, con le istruzioni e l’invito a scegliere un nuovo professionista, non ha raggiunto i cittadini per problemi tecnici della piattaforma informatica dedicata.

L’avviso è stato invece regolarmente pubblicato sul Fascicolo sanitario elettronico delle persone interessate. L’Azienda ricorda che è già possibile richiedere un nuovo medico attraverso:

il portale dedicato Cambio medico (https://gp.ausl.pc.it/pratica-selmd) che permette di fare la scelta comodamente da casa, dal pc o dal cellulare, senza spostarsi né fare code agli sportelli. La pratica può essere gestita anche per un familiare, per favorire il più possibile le persone che non hanno specifiche competenze digitali. Qui https://www.ausl.pc.it/it/evidenza/cambio-medico sono indicate le modalità di accesso e di compilazione della richiesta on line. La pratica viene presa in carico nella giornata stessa di inoltro.

il Fascicolo sanitario elettronico

gli Sportelli unici del territorio

Tutte le informazioni utili sono consultabili qui: https://www.ausl.pc.it/it/come-fare-per/scelta-cambio-medico-o-pediatra. I Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza hanno intanto potenziato il personale in servizio negli sportelli di Piacenza e dei comuni limitrofi al capoluogo e quelli della Casa della Comunità di Carpaneto. Non appena il problema tecnico sarà risolto, gli assistiti dei medici Argenti, Francesco Cavanna, Putzu, Vecchia e Buonaditta riceveranno anche l’SMS sul numero di cellulare rilasciato all’azienda.

Si ricorda che i cittadini possono scegliere un medico di famiglia nel proprio comune di residenza o in uno dei comuni confinanti; solo in quest’ultimo caso, previa accettazione scritta del professionista da caricare sul portale insieme al resto della documentazione. In questa pagina dedicata (https://www.ausl.pc.it/it/strutture-e-territorio/medici-famiglia/medici-di-famiglia-per-comune) è possibile trovare l’elenco dei medici di famiglia suddivisi per comune.