Negozi nel mirino dei ladri a Podenzano in pausa pranzo: a segno tre colpi

A Podenzano tre negozi sono stati presi di mira dai ladri in un giorno solo pomeriggio. I furti sono avvenuti nelle due ore in cui gli esercizi erano chiusi per la pausa pranzo. Sembra che l’autore dei colpi sia una singola persona e che abbia potuto agire indisturbata, entrando nei negozi dalla porta principale utilizzando una chiave bulgara, capace di aprire tutti i tipi di serratura.

In un negozio di abbigliamento e intimo di via Torta sono spariti completi per circa 10mila euro, in una polleria di via Roma circa 200 euro (e prodotti surgelati) e in un negozio di foto circa 150 euro, in entrambi i casi tenuti come fondo cassa. In nessun caso è stato dato danno alle strutture. Polizia locale di Valnure Valchero e carabinieri sono arrivati tempestivamente.

Nei giorni scorsi anche alcune case sono state derubate, in zone diverse di Podenzano.

In una, in via don Sturzo, giovedì scorso i malviventi sono entrati dalla finestra del bagno, scardinandola completamente e hanno messo a soqquadro tutte le stanze della casa. Il tutto in un tempo record di 20 minuti, dalle 10.05 alle 19.25. “Non hanno trovato niente – dicono i proprietari -, ma hanno buttato all’aria tutto. E poi è già la terza volta che ci capita da quando siamo qui, senza contare i due tentati furti”.