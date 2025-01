S’accascia mentre gioca a bocce a Niviano. Soccorso con l’eliambulanza, è grave

Tanta paura a Niviano, per un uomo classe 1951 che si è accasciato al suolo mentre giocava a bocce. Il rivergarese è stato subito soccorso dagli amici, che hanno chiamato il 118: sul posto, con ambulanza della Pubblica Valnure di Rivergaro e l’automedica da Piacenza, è stato subito predisposto il trasferimento alla più vicina piazzola dell’eliambulanza da cui il paziente è stato portato in volo a Parma. Si trova ricoverato in Rianimazione. Secondo quanto è stato possibile apprendere, avrebbe avuto una emorragia cerebrale. “È stato terribile, ci conosciamo da una vita”, spiegano alcuni frequentatori del bocciodromo del paese. “Tutto a un tratto non parlava più. Era rigido, tremava. I soccorritori lo hanno rianimato, ma la situazione è sembrata subito seria. Speriamo stia presto meglio e torni a giocare a bocce con noi come sempre”.