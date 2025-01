Sant’Antonio si festeggia nella stalla con la messa a Campremoldo Sotto

Tra un muggito e l’altro o una corsa improvvisa nel recinto, nonostante la sacralità del momento, non c’è davvero nessuno che se ne preoccupi. Sì, anche perché se si tratta di una funzione religiosa, per una volta i veri protagonisti sono loro: gli animali. E così a Campremoldo Sotto è tornata la tradizionale messa nella stalla, alle aziende agricole Fugazza in località Co’ di Sotto: domenica pomeriggio centinaia di persone, una partecipazione veramente e piacevolmente inconsueta, hanno partecipato alla funzione celebrata in occasione della festività di Sant’Antonio Abate.

La messa – con la benedizione degli animali e del sale – è stata celebrata tra i recinti delle vacche da don Andrea Campisi davanti ad un gran numero di persone tra cui, nelle prime file, anche il padrone di casa Giacomo Fugazza con la sorella Gilda, la sindaca di Gragnano Patrizia Calza e il comandante della stazione carabinieri di San Nicolò, Antonio Chiarelli.

Dopo la messa, ecco l’assalto alle bontà preparate come sempre dal gruppo Alpini di Agazzano, presenti in forze con il capogruppo Antonio Mantova: per scaldarsi, niente di meglio di un po’ di vin brulè, di un bel panino col salame cotto o i “turtlìtt” che rappresentano una tradizione immancabile di questa festa.