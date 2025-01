Vescovo Cevolotto: “Continua la riorganizzazione delle parrocchie”

Presentato questa mattina, 21 gennaio, nella curia vescovile di Piacenza, l’Annuario diocesano del 2025, dedicato ai Vicenziani del Collegio Alberoni. Durante l’evento sono stati toccati vari temi legati alla diocesi.

diocesi di piacenza-bobbio, possibile riorganizzazione

Infatti è un momento storico importante per la diocesi di Piacenza-Bobbio, come sottolineato dal Vescovo Adriano Cevolotto, anche a fronte del prosieguo della riorganizzazione dell’organigramma delle parrocchie della provincia: “La nostra è una realtà in movimento, non statica. L’occasione della visita pastorale sta ponendo la questione di come sostenere le realtà più piccole. Abbiamo parrocchie molto piccole da un punto di vista numerico, che fanno tanta fatica a garantire una vita comunitaria, una vita di fede, a volte non riescono neanche a organizzare le celebrazioni. Per questo è necessario che si sostengano fra di loro o che vengano sostenute da parrocchie numericamente più consistenti. Da un punto di vista economico è doveroso garantire le condizioni, le risorse per mantenere un patrimonio che è minacciato dallo scorrere del tempo”.

i numeri della diocesi

Al momento la diocesi è composta da 164 sacerdoti, 38 Comunità pastorali e 418 parrocchie. Le comunità religiose femminili sono sedici, quelle maschili sette.

L’età media dei preti è di 70 anni. Il più giovane, don Omar Bonini, ha 30 anni, mentre i più anziani, don Olimpio Bongiorni e don Silvio Anelli, ne hanno 103.

L’ANNUARIO È DEDICATO AI VICENZIANI DEL COLLEGIO ALBERONI

L’Annuario diocesano di quest’anno è stato dedicato ai 400 anni della Congregazione della Missione fondata da San Vincenzo de’ Paoli. L’opera della Congregazione è conosciuta grazie al cardinale Giulio Alberoni che volle i Missionari del Santo guascone a guidare la formazione del clero nel Collegio fondato da lui nel 1732.

“Dal 1732 la nostra Congregazione è a Piacenza e si occupa della formazione del Clero. Siamo orgogliosi di questo”. queste le parole di padre Nicola Albanesi, Superiore del Collegio Alberoni.

Il dottor Pietro Scottini, direttore degli Archivi storici diocesani, è l’autore de “1925. L’anno della beatificazione del vescovo Gianelli”, in cui ripercorre alcuni avvenimenti che caratterizzarono quell’anno.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI