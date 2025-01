Aggressioni sanitari, Cisl Fp: “Braccialetti geolocalizzati con pulsante di emergenza”

Un appello urgente per rafforzare le misure di sicurezza nelle strutture sanitarie arriva dal sindacato Cisl Fp, in seguito al violento episodio avvenuto nella tarda serata di martedì 21 gennaio al Pronto Soccorso di Piacenza.

Tra le misure indicate dalla organizzazione sindacale per per contrastare quello che Giovanni Oliva, responsabile sanità Cisl Fp Parma/Piacenza, definisce un fenomeno più che “allarmante”, spicca l’istituzione di un presidio di polizia attivo 24 ore su 24 presso il Pronto Soccorso, che fungerebbe da deterrente contro potenziali aggressori.

Il sindacato chiede inoltre “l’introduzione di braccialetti geolocalizzati con pulsante di emergenza per il personale e il potenziamento del sistema di videosorveglianza”.

Un altro punto riguarda la tutela legale: Cisl Fp sostiene che l’azienda sanitaria debba fornire assistenza legale gratuita ai dipendenti vittime di aggressioni.

“Non si può chiedere a un operatore di pagarsi anche la parcella di un avvocato in caso di aggressione durante il turno di lavoro,” sottolinea Oliva, che annuncia l’intenzione di coinvolgere i consiglieri regionali per ottenere un intervento istituzionale sulla questione.

Il sindacato evidenzia come, “nonostante i numerosi appelli e gli episodi registrati nell’anno precedente, le misure di sicurezza non siano state adeguatamente potenziate”.