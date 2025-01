Biblioteca, ecco lo Sportello per la Comunicazione aumentativa alternativa

Nella biblioteca Ragazzi Giana Anguissola sarà presto attivato lo sportello dedicato alla Comunicazione aumentativa alternativa: uno strumento prezioso per supportare le persone che hanno difficoltà nell’uso del linguaggio orale e della scrittura, avvalendosi di strategie e tecniche in grado di incrementare le possibilità comunicative della persona. L’iniziativa partirà da sabato 25 gennaio.

Lo sportello, ad accesso libero e su prenotazione, sarà operativo una volta al mese e curato dall’associazione “La Matita Parlante“, il cui staff esperto, costituito da educatori dell’azienda Usl e operatori volontari specificamente formati, sarà a disposizione per rispondere a domande e curiosità, aiutando gli utenti interessati a costruire e scambiare materiali per favorire la diffusione della Caa, fornendo assistenza anche sull’uso del software apposito o sul processo di traduzione in simboli.

Contatti e informazioni

Genitori che abbiano necessità di informazioni o di libri realizzati con questa tecnica, insegnanti ed educatori, ma più in generale tutti coloro che vogliano conoscere più da vicino questa realtà, potranno prendere appuntamento (per la durata massima di mezz’ora ad incontro) allo 0523-492436 o scrivendo a [email protected], secondo il calendario già fissato che prevede, nelle diverse giornate, la disponibilità degli operatori dalle 10.30 alle 12.30 sia in presenza che online, dalle 16 alle 18 esclusivamente in presenza. Queste le date in programma: 25 gennaio, 22 febbraio, 22 marzo, 12 aprile e 10 maggio.

Ulteriori dettagli sul progetto e sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa sono disponibili sul sito della Biblioteca.