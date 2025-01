“Da Terezin a Gaza”: comprendere la storia tra murales, podcast e dibattiti

Tre parole chiave: memoria, legalità e diritto. Educare le nuove generazioni a una consapevolezza civica profonda, in un’epoca in cui i diritti umani sono costantemente messi alla prova. È ancora una volta questo l’obiettivo di “Da Terezin a Gaza”, il progetto promosso dal Centro culturale italo-tedesco di Piacenza rivolto alle nuove generazioni. La seconda edizione dell’iniziativa è stata presentata ieri mattina in conferenza stampa nella sala consigliare del municipio dalla presidente Milena Tibaldi.

murales commemorativi e tanto altro

“L’intento del progetto – sottolinea Tibaldi – è quello di trasformare la storia in un’opportunità di crescita e comprensione reciproca, utilizzando casi di studio significativi per educare le nuove generazioni ai valori universali dei diritti umani”.

I ragazzi saranno invitati a esprimere la propria creatività attraverso la creazione di murales commemorativi, la realizzazione di podcast storici, la progettazione di mostre fotografiche, l’organizzazione di dibattiti guidati, la produzione di documentari e la messa in scena di una performance teatrale.