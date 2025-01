Finta concessionaria e bonifici non a buon fine: la polizia sventa due truffe

Due truffe a carattere automobilistico sono state scoperte dalla Squadra Mobile della Questura di Piacenza, che hanno portato alla denuncia di due giovani e al deferimento di due persone.

“BONIFICI NON A BUON FINE”

Nel primo caso sono stati denunciati due ragazzi, un italiano ventiduenne ed un russo ventunenne, per il delitto di truffa in concorso. I due avevano pubblicato su internet un annuncio per la vendita di una Mercedes Classe A ad un prezzo competitivo, spacciandosi per un’autoconcessionaria piemontese realmente esistente. Dopo prolungate trattative erano riusciti a convincere la vittima ad effettuare diversi pagamenti, facendole credere che alcuni dei bonifici non erano andati a buon fine fino all’importo di circa 26mila euro.

Nel momento della consegna dell’auto hanno bloccato i contatti telefonici con la vittima, che ha capito di essere caduta nella trappola e ha sporto denuncia.

L’immediato coinvolgimento della polizia ha permesso agli investigatori della Squadra Mobile di sequestrare tempestivamente i conti correnti, sui quali si trovavano ancora i soldi provento della truffa e che sono stati congelati. E’ stata poi disposta la restituzione del denaro alla vittima della truffa.

FALSA CONCESSIONARIA

Nel secondo caso due cittadini italiani dimoranti in provincia di Pavia sono stati deferiti per il reato di truffa. La vittima aveva trovato su un sito di compravendita di auto, l’annuncio di un’Audi A6 a prezzo conveniente da parte di un inesistente concessionario. Dopo una contrattazione telefonica aveva versato più di 5mila euro a titolo di acconto.

Dalle foto del veicolo l’acquirente si è poi accorto che era presente l’intestazione di un concessionario diverso da quello indicato dal sedicente venditore; contattato il vero concessionario, ha capito di essere vittima di una truffa. Le indagini della Mobile di Piacenza hanno permesso di raccogliere elementi a carico dei due soggetti, per i quali è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari.