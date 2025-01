“Giornata della memoria”, quattro iniziative in programma a Rottofreno

Quattro iniziative sono in calendario per celebrare la “Giornata della memoria” a Rottofreno. L’amministrazione comunale ha sempre cercato di commemorare gli orrori delle guerre, sia l’ultima con le deportazioni naziste, sia il 10 febbraio con il giorno del ricordo (massacri delle foibe), sia invocando la pace per i conflitti in corso. Per un ampio discorso, è quindi proposta domenica 26 gennaio al Centro culturale di San Nicolò la “Fiaba per la pace” a ricordo della Shoah e di tutte le guerre nel mondo. Dalle ore 16.30 recitano gli attori dell’associazione Giralaluna presieduta da Maria Antonietta Amodeo. Accesso gratuito.

Il giorno successivo, lunedì 27 gennaio, alle 21 è trasmesso il docufilm “Liliana” in collaborazione con il cinema Jolly2 di San Nicolò. Ruggero Gabbai racconta la vita della senatrice Liliana Segre dall’arresto e deportazione nei campi di concentramento, alla lotta quotidiana per trasmettere alle nuove generazioni in concetto di libertà. Ingresso a prezzo calmierato per tutti.

La biblioteca al piano terra del Centro culturale di San Nicolò sta allestendo una sezione con volumi a tema. Dall’esposizione è possibile prendere in prestito i libri che trattano le persecuzioni avvenute durante la seconda guerra mondiale. Oppure ci si può sedere a uno dei tavoli disponibili e consultare il materiale in loco.

Parte inoltre una ricerca al fine di costituire una banca dati di cittadini residenti nel comune di Rottofreno che furono internati nei campi di concentramento, an-che come Internati militari italiani. La ricerca viene svolta con il supporto di enti e associazioni già detentori di idonee documentazioni, ma è indispensabile la col-laborazione di parenti che abbiano informazioni sui familiari che vissero quel pe-riodo buio. A tal proposito, diventano preziose le storie raccontate dai nonni.