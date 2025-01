La biblioteca di Podenzano lancia la sfida: “Leggere 12 libri in sei mesi”

La biblioteca comunale di Podenzano propone la “Reading Challenge”, una gara di lettura che diventa una sfida con se stessi. l’obiettivo è di riuscire a leggere 12 libri in sei mesi, scegliendoli tra le categorie che la biblioteca propone. Il termine della sfida è il 18 giugno.

Alla scoperta di nuovi libri e generi poco esplorati

La gara è appena partita, ma è ancora possibile aderire, passando in biblioteca (nel palazzo della cultura in piazza Ghisoni) o telefonando allo 0523554636. “Un’iniziativa – dice Cinzia Giai Via, operatrice della società cooperativa impresa sociale “Le macchine celibi”, gestore della biblioteca di Podenzano – per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, confrontarsi con titoli nuovi e generi poco esplorati”.

Leggere è un’attività che non stanca mai, nemmeno dopo questa maratona letteraria. I primi tre lettori saranno premiati a giugno. Anche l’assessore comunale alla cultura, Renato Lavezzi, ha aderito alla Reading Challenge per dare l’esempio, soprattutto alle giovani generazioni.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTÀ