Si alza il sipario sul Giro del Medio Po, diverse novità: “Qui nascono i campioni”

Un ritorno annunciato con diverse novità in programma. Il Giro del Medio Po mantiene le promesse e si appresta a vivere un’edizione frizzante, con cambiamenti di data, categoria e anche parte di organizzazione. Il sipario sulla storica corsa su strada si è alzato ufficialmente nel pomeriggio di ieri, martedì21 gennaio, in sala consiliare a Castel San Giovanni in una conferenza stampa.

La data sarà quella di sabato 10 maggio a Castel San Giovanni, con corso Matteotti che vedrà l’epilogo di una corsa su strada questa volta dedicata alla categoria Juniores. Inoltre, la macchina organizzativa vede il prezioso supporto della Nuova Ciclistica Placci 2013 guidata da Marco Selleri, società che ha già organizzato grandi eventi nazionali e internazionali delle due ruote come per esempio il Mondiale a Imola del 2020.

“qui nascono i campioni”

“Il cambio data – le parole di Giulio Maserati – è dovuto al fatto che a settembre era praticamente impossibile non avere concomitanze con alcune grandi manifestazioni Elite-Under 23. Dopo alcuni tentativi, abbiamo deciso di cambiare data e categoria, consapevoli come quella Juniores sia una categoria emergente: come è noto, nel ciclismo moderno, molti diventano professionisti direttamente da qui, come Evenepoel e Pogačar. Avremo 25 squadre, delle quali 3 straniere. Non appena pubblicato in calendario, abbiamo già avuto 13 formazioni iscritte, con ognuna in gara con un minimo di 4 e un massimo di 7 atlete”.

L’ARTICOLO DI LUCA ZILIANI SU LIBERTÀ