Start up e montagna, Fol in Fest in università Cattolica: “Servono le idee dei giovani”

Kick off in Cattolica per il progetto “Innovazione e nuova imprenditorialità: le competenze per generare start up di valore” che coinvolge circa 70 studenti dei poli scolastici Volta della Val Tidone e Mattei di Fiorenzuola in un percorso alla ricerca dell’idea vincente per un’impresa innovativa e che pensi alla montagna.

“Siamo alla ricerca di idee – ha confermato Massimo Polledri, responsabile scientifico del Fol in Fest, presentando il progetto nato all’interno del festival della montagna che quest’anno giunge alla sua quarta edizione –. Al mondo ci sono idee buone, idee copiate, idee vincenti. Noi ci auguriamo che, grazie all’accompagnamento dei docenti dell’Università e del Cersi, da questo percorso possano nascere idee imprenditoriali più che vincenti per la nostra montagna; e siamo pronti a premiare la più meritevole”.

il progetto

Il percorso, sviluppato in diversi incontri da oggi ad aprile da tenersi in Università e nei singoli plessi scolastici dei due poli, porterà infatti gli studenti partecipanti, suddivisi in gruppi di lavoro, a presentare di fronte a una platea di tecnici ed imprenditori, idee di start up innovative con focus sulla montagna; quella che verrà giudicata la migliore riceverà un contributo economico, grazie alla disponibilità della Banca di Piacenza, per il suo studio e sviluppo.

i comuni di montagna

“I nostri Comuni – ha detto Lucia Girometta, vice Sindaco di Ottone che insieme ad Alta Val Tidone, Morfasso e Ferriere è ente promotore del festival – sono territori straordinari ma delicati per tante ragione e che quindi necessitano di attenzione e dell’idea vincente perché si possa creare il terreno migliore sviluppare progetti di vita e di impresa. Pensiamo che questo progetto possa essere un’opportunità importante da questo punto di vista per pensare al bene della nostra montagna”. Concetto ribadito da Paola Gazzolo, intervenuta quale presidente del comitato scientifico del Fol in Fest, sottolineando come sia fondamentale “una visione unitaria tra montagna e pianura per poter elaborare progetti sinergici ed efficaci”.

Ai circa 70 studenti partecipanti – due classi quinte ad indirizzo tecnico del Polo Scolastico Mattei di Fiorenzuola, una quarta dell’istituto tecnico e una quinta del liceo di scienze umane del Volta della Val Tidone – è stato dato il benvenuto dal Dottor Angelo Manfredini, direttore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che ha sottolineato “la collaborazione tra l’Ateneo e il Fol in Fest su progetti come questo che possono portare sviluppo alla comunità in cui viviamo. E’ un piacere accogliere qui in Ateneo studenti delle scuole secondarie che possono vivere l’ambiente e la vita universitaria”.

il concetto di innovazione

E’ stato quindi introdotto il percorso, partito da un’approfondita analisi di quello che è il concetto di innovazione. Grazie all’intervento della Prof.ssa Arcangela Ricciardi, docente della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il kick off meeting ha permesso di indagare la storia dell’innovazione, dell’evoluzione e delle “rivoluzioni” industriali, ultima delle quali ha visto l’affermarsi dell’Intelligenza Artificiale. “L’Intelligenza Artificiale, legata ai Big Data che la nutrono, è l’innovazione più dirompente degli ultimi anni – ha sottolineato la Prof.ssa Ricciardi – che ci ha portato allo sviluppo dell’automazione avanzata, dei robot, degli esoscheletri e dei droni applicati all’imprenditoria”. Dall’economia digitale alla digital trasformation, l’incontro ha permesso di delineare un quadro sullo stato della digitalizzazione in Europa e in Italia e di indagare i concetti di “innovazione”, di “Business idea” e di “Start up” su cui i giovani partecipanti al percorso sono ora chiamati a confrontarsi per elaborare l’idea vincente per il Fol in Fest.