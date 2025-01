Vandali al monumento ai caduti, Tarasconi: “Incivile mancare rispetto ai defunti”

“Non c’è niente di più incivile della mancanza di rispetto per i defunti. E’ un limite che non dovrebbe mai essere superato, per nessun motivo. Non riesco a non stupirmi di fronte a simili manifestazioni di inciviltà”. Sono parole pronunciate martedì 21 gennaio dalla sindaca Katia Tarasconi, in riferimento ai vandali che nella notte hanno devastato le lampade votive del monumento ai caduti piacentini. Parole che non lasciano spazio a giustificazione alcuna perché i morti vanno sempre rispettati. Non lo hanno fatto i teppisti che la scorsa notte hanno raggiunto piazza Cavalli e danneggiato le lampade, peraltro nuove, apposte alla targa commemorativa.

“Ma in questo caso, oltre che stupita – ha detto ancora la prima cittadina – mi ritengo anche offesa nel profondo; offesa personalmente come piacentina e soprattutto come rappresentante delle Istituzioni di questa città. Perché danneggiare volontariamente il monumento dedicato ai nostri concittadini caduti durante la Prima guerra mondiale, significa oltraggiarne la memoria e di conseguenza oltraggiare tutti noi. E poco importa quale sia l’entità del danno; chi ha agito per mandare in frantumi le nuove luci da poco posizionate di fronte alla grande lapide, l’ha fatto oltrepassando le catene che delimitano il monumento e quindi violando un luogo che dovrebbe essere considerato sacro e trattato come tale. Spero che i responsabili di questo gesto inqualificabile vengano individuati e rispondano di ciò che hanno fatto”.

Sul fatto indaga la polizia locale.