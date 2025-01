Vendita auto online, 4 persone truffavano nel territorio di Piacenza

Trovate altre quattro persone che si sono macchiate di truffe online, tutte nell’ambito della compravendita di auto usate.

La Squadra Mobile di Piacenza sta proseguendo l’attività di contrasto dei delitti che avvengono sul web.

CREDE DI COMPRARE UNA MERCEDES, TRUFFA DA 26.000 EURO

Nelle ultime settimane, infatti, la Polizia ha denunciato due ragazzi, un italiano di 22 anni e un russo di ventuno per truffa in concorso, recuperando i 26.000 euro del ragazzo truffato, residente a Piacenza.

I truffatori si spacciavano per un’autoconcessionaria piemontese realmente esistente. Avevano convinto la vittima a pagare un bonifico per l’acquisto di una Mercedes Classe A. L’annuncio era pubblicato online con un prezzo competitivo.

CONCESSIONARIO INESISTENTE, 5.000 EURO DI TRUFFA

Altre due persone, due cittadini italiani con dimora a Pavia, sono stati deferiti per il reato di truffa.

La vittima di questo caso aveva trovato su un famoso sito di compravendita di auto usate un annuncio di un’Audi A6 a un prezzo concorrenziale da parte di un concessionario inesistente.

La persona truffata aveva versato 5000 euro di acconto, ma poi, ricevute le foto del veicolo, aveva notato il nome di una concessionaria diversa, realmente esistente.

Una volta chiamata la concessionaria reale, si è resa conto della truffa.

La Squadra Mobile ha raccolto elementi a carico dei due truffatori, per i quali è stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.