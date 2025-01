Anoressia, boom di ricoveri tra bambini e adolescenti: stasera a Star Bene

Era il 2007 quando Olivero Toscani, scomparso il 13 gennaio scorso, lanciò una campagna shock contro l’anoressia. Il celebre fotografo la realizzò immortalando la modella e attrice francese Isabelle Caro, che pesava 31 chili per 1 metro 64 centimetri di altezza. A causa della crudezza delle immagini, la campagna divise il pubblico e sollevò molte polemiche. Ma proprio grazie a quelle foto, si accese una luce su una malattia che allora era considerata ancora invisibile.

DISTURBI ALIMENTARI A PIACENZA: RICOVERI IN AUMENTO

Oggi l’attenzione verso i disturbi alimentari è molto alta, anche perché si stanno diffondendo come una pandemia tra bambini e adolescenti. I dati forniti dalla Società Italiana di Pediatria lo confermano: in epoca post-Covid, si è registrato un aumento degli accessi ai Pronto Soccorso Italiani per disturbi della condotta alimentare pari al 78,4%. Del tema se ne occupa stasera la trasmissione “Star bene”, in onda alle 21.00 su Telelibertà, condotta dalla giornalista Marzia Foletti. Gli ospiti in studio saranno il Professor Luigi Cavanna, primario Area Medica Casa di Cura Piacenza, il Professor Giacomo Biasucci, direttore Dipartimento Materno infantile di Piacenza e Professore Associato di Pediatria presso il DiMEC e la dottoressa Giulia Bensi, psicologa Disturbi del Comportamento Alimentare in età evolutiva presso la Pediatria di Piacenza. Presso il reparto di pediatria sono in aumento i ricoveri di bambini e adolescenti.

Le cause di un aumento così importante dei disturbi alimentari, in primis l’anoressia, sono molteplici e complesse. La pressione derivante da modelli estetici irrealistici, veicolati in gran parte dai social media, rappresenta un fattore determinante. Allo stesso modo, le difficoltà emotive e familiari, così come lo stress scolastico, possono incidere sullo sviluppo di queste patologie. In alcuni casi vi è poi una componente genetica e neurobiologica.