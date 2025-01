Bettola deve restituire 430mila euro il sindaco: “Colpa di un dipendente”

Il Comune di Bettola perde i 433mila euro concessi dalla Regione Emilia Romagna per la riqualificazione dei palazzi comunali, arrivati nell’agosto 2020 su progetto del 2017 dell’amministrazione Busca. È irrevocabile la decisione del responsabile dell’area finanziamenti e procedimenti comunitari di Parma e Piacenza, che è datata addirittura estate 2024. Il contributo è stato revocato, si legge dal documento regionale, per non aver comunicato nei tempi utili il fine lavori, la rendicontazione delle spese e la presentazione della domanda di pagamento a saldo. La responsabilità, secondo l’amministrazione comunale di Bettola, è da attribuirsi a “qualcuno che non ha fatto il suo dovere”, riferendosi a un funzionario comunale, per non aver trasmesso quindi in tempo la documentazione richiesta e, si legge, per un problema tecnico informatico.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’