Dall’app al format per le scuole: il progetto degli studenti per valorizzare il Po

È stato presentato in questi giorni nel nuovo spazio Zona Holden della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza il progetto “Pa(e)(s)aggio di testimone“, percorso di valorizzazione del territorio fluviale lungo il Po, con un forte focus sulla sostenibilità ambientale e la promozione del paesaggio.

le realtÀ coinvolte

Gli studenti delle classi 4° e 5° F dell’Isii Marconi, coordinati nell’attività dai docenti Raffaela Alessandrini, Fabrizio Bernardi e Chiara Merli, hanno illustrato gli esiti del laboratorio didattico condotto dall’architetto Alessandra Bonomini per il Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza, nell’ambito della rete di Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia Romagna.

i dettagli del progetto

Presentato con successo agli inizi di dicembre all’Assemblea plenaria dei sindaci della Riserva MaB Unesco Po Grande, il loro lavoro ha portato a risultati concreti: la progettazione e lo sviluppo del sito web, pubblico e consultabile, con una mappa interattiva e georeferenziata dei punti di interesse, come patrimonio condiviso anche con cittadini e turisti che si trovino a frequentare gli stessi luoghi; la realizzazione di una App, sviluppata in Android e scaricabile gratuitamente, che riprende le funzionalità del sito Internet, permettendo anche di geolocalizzare l’utente che procede in bicicletta e proponendogli, in tempo reale, informazioni sui punti di interesse; la progettazione di un format per il racconto del tracciato, che potrà essere messo a disposizione delle scuole di territori prospicienti il fiume, per documentare analoghi percorsi di esplorazione educativa del paesaggio.

il lavoro svolto

Diverse le fasi che hanno attivamente impegnato i ragazzi, comprensive di sopralluoghi tecnici sulle rive del fiume per la raccolta di materiali e informazioni, la progettazione e sviluppo del sito e dell’app, l’elaborazione dei dati e la definizione dell’interfaccia grafica e del layout. “Abbiamo abbracciato questo progetto con entusiasmo e anche un po’ di incoscienza” – racconta la professoressa Chiara Merli che ha seguito l’iniziativa fin dai primi passi – sostenuti dalla fiducia visionaria dell’architetto Bonomini. Siamo saliti in bicicletta quando questi ragazzi erano poco più che bambini; ora, che sono quasi uomini, sono stati in grado di fare qualcosa di grande, con competenza professionale, in una sfida bellissima che ci ha portato lontano, e che potrà aprire prospettive per ulteriori sviluppi futuri”.

In platea ad ascoltarli, in rappresentanza della giunta comunale, Serena Groppelli e Francesco Brianzi, accanto a Davide Medici del Centro regionale di Educazione alla Sostenibilità coordinato da Arpae Emilia Romagna. Sottolinea l’assessora all’Ambiente: “Siamo venuti ad ascoltare, per poi riportare e diffondere più nel dettaglio, gli strumenti progettati dagli studenti e studentesse dell’Isii Marconi anche alla più ampia rete dei Comuni della riserva Mab Unesco Po Grande e a quella delle realtà aderenti alla Carta Europea del Turismo Sostenibile”.

“Una presentazione che abbiamo ospitato con vero piacere a Zona Holden, spazio di aggregazione giovanile della Biblioteca – le fa eco l’assessore alle Politiche Giovanili e Piacenza 2030 – perché lo riteniamo un ottimo esempio di progetto scolastico con sguardo olistico, mirato allo sviluppo di competenze trasversali”.

Nato nel 2019 come laboratorio di lettura dei paesaggi fluviali in bicicletta, sugli argini del Po fra Piacenza e Monticelli d’Ongina, sul tracciato della futura ciclovia Vento e in territorio MaB Unesco Po Grande, “Pa(e)(s)saggio di testimone” si è arricchito nel 2021 dell’esperienza del progetto TrasPOnde, realizzato dal Politecnico di Milano e dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, coinvolgendo anche alcune scuole della città di Piacenza, tra cui appunto l’ISII Marconi, la cui collaborazione ha portato anche alla divulgazione dell’iniziativa a Lisbona, nell’ambito dello scambio Erasmus che ha coinvolto alcuni allievi dell’allora 2° F nell’anno scolastico 2022-2023.

“Lavorare con questo team di ragazzi e insegnanti è davvero una gioia” precisa Bonomini: “Si appassionano ai temi, li rendono propri, li esprimono con i loro linguaggi. sempre con estrema professionalità e generosità ma anche con la capacità di sorridere e divertirsi”.