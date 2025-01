Il Fiorenzuola rinforza la linea difensiva: arriva Matteo Vito Lomolino, scuola Inter

Colpi di mercato per rinforzare la difesa in casa rossonera. Il Fiorenzuola ha formalizzato l’acquisto di Matteo Vito Lomolino fino a fine stagione.

Classe 1996, Lomolino è un difensore di piede sinistro che può essere impiegato sia come esterno basso che come centrale difensivo. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, tra le altre ha vestito le maglie di Carpi, Castanese, Cuneo, Siena, Trapani, Tritium e Legnano, collezionando 146 presenze in Serie D e 9 in Lega Pro.

Nella prima parte di stagione Lomolino ha vestito la maglia del San Marino Calcio in Serie D Girone D, con cui ha totalizzato 11 presenze complessivamente.

Lomolino, che ha scelto di indossare la maglia numero 30 nella sua esperienza a Fiorenzuola, è da oggi a disposizione di Mister Ciceri e del suo staff.