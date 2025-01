Installata l’antenna a Coste di Fontana, a Coli i telefonini non saranno più muti

Sembra sempre più vicino e tangibile il segnale per la telefonia nella parte alta di Coli, dove Vodafone ha iniziato l’installazione dell’antenna a Coste di Fontana e, nel giro di poco, lo farà anche Tim. Dietro c’è una storia così travagliata e tempi tanto biblici da far venire voglia di recarsi in tanti in piazza a Coli, il giorno in cui finalmente i telefonini prenderanno, e far partire nell’etere fiumi di conversazioni, finalmente senza il quotidiano dramma dell’assenza di segnale.

L’ARTICOLO DI IRINA TURCANU SU LIBERTA’