Sul Facsal con una pistola a tamburo del Far West: ventenne arrestato

Un giovane fa sfoggio sotto la statua di Sant’Antonino della sua pistola calibro 45, probabilmente una Colt del vecchio West , ma qualcuno lo ha visto e comprensibilmente impensierito dalla visione della pistola a tamburo di notevoli dimensioni ha telefonato

al 112. E’ accaduto qualche giorno fa.

arrestato il “pistolero”

Il “pistolero”, un ventenne piacentino, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione abusiva di arma da fuoco. La calibro 45 infatti era una perfetta riproduzione di un’arma storica in grado di sparare.

Tutto è cominciato quando il ventenne in compagnia di un paio di amici si è presentato fra il Pubblico Passeggio e il liceo scientifico, tradizionale punto d’incontro della movida piacentina, ma anche luogo di zuffe e spaccio. Qui, secondo testimoni, il giovane sarebbe stato visto in compagnia degli amici, con l’inconfondibile calcio della pistola che usciva dalla cintura dei pantaloni, come nel vecchio West. Secondo altri testimoni, incautamente il ragazzo avrebbe mostrato la pistola ai due amici. Comunque sia andata, chi ha visto la calibro 45 si è comprensibilmente spaventato ed ha telefonato al 112.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’