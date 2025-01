Barriere architettoniche a Pianello: “Accessibile la filiale della Banca di Piacenza”

Dopo la filiale della Credit Agricole, resa accessibile da diversi mesi, ora anche la Banca di Piacenza ha ristrutturato la sua sede di Pianello, provvedendo all’abbattimento delle barriere architettoniche presenti fino a qualche settimana fa all’ingresso dell’istituto bancario.

“Due anni fa – sottolinea Bruno Galvani, cittadino impegnato con diverse associazioni da oltre 40 anni sui temi dei diritti delle persone disabili ed originario proprio di Pianello – nessuno dei due istituti bancari presenti nel paese era accessibile e questo, che rappresentava un grosso problema per le persone con problemi di deambulazioni, aveva sollevato diverse polemiche riproposte qualche tempo fa proprio dal sottoscritto insieme ad Edoardo Mamone”.

Mamone era un’altra persona disabile, che avrebbe voluto utilizzare agevolmente i servizi bancari del paese, abitando a Trevozzo . “Con l’inaugurazione di oggi – conclude Galvani – ora entrambe le filiali sono pienamente accessibili e questo rende il nostro territorio più inclusivo e civile, peccato che Edoardo, che si era speso personalmente per risolvere questi problemi, non abbia potuto beneficiare di questi interventi in quanto è deceduto prima di vederli realizzati. A titolo personale ringrazio la dirigenza della Banca di Piacenza per questa attenta per quanto doverosa ristrutturazione”.