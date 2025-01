Folignano, frontale tra due veicoli lungo la Provinciale 36: un automobilista ferito

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto stradale avvenuto nella serata di giovedì 23 gennaio lungo la Provinciale 36, tra Ponte dell’Olio e Godi.

Intorno alle 21.40 uno scontro frontale ha coinvolto due auto all’altezza del cimitero di Folignano. Uno dei conducenti, un 68enne, è rimasto incastrato tra le lamiere e per liberarlo i vigili del fuoco hanno impiegato 40 minuti di intenso lavoro.

Sebbene le sue condizioni siano gravi, non risulta essere in pericolo di vita. Illeso l’altro automobilista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui l’auto infermieristica e la Pubblica Assistenza Valnure per prestare le prime cure al ferito, mentre i carabinieri hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.