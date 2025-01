I bus nel parcheggio Cheope che diventa hub intermodale: lo prevede il piano traffico

Il Piano Urbano del Traffico (Put) prevede una serie di interventi per migliorare la mobilità a Piacenza, con un focus sul trasporto pubblico e la gestione dei parcheggi.

In particolare, in via IV Novembre, vicino al parcheggio Cheope, si intende recuperare spazio nell’area attualmente destinata alla sosta a pagamento per trasformarla in un nodo di interscambio intermodale di secondo livello.

Questo nuovo hub, che si affiancherebbe all’autostazione di piazzale Roma-via dei Pisoni (nodo di primo livello), servirà per migliorare l’accesso ai mezzi pubblici e favorire l’integrazione con altri tipi di mobilità.

il progetto

Il progetto prevede una riorganizzazione/riprogettazione del piazzale Cheope per dotarlo dei servizi necessari al suo nuovo ruolo, tra cui spazi per la sosta dei mezzi pubblici, rastrelliere coperte per le biciclette e postazioni di ricarica per i veicoli elettrici, mentre gli spazi per le auto private potrebbero ridursi rispetto alla situazione attuale.

riqualificazione delle fermate dei pullman

Inoltre, il Put include la riqualificazione delle fermate dei pullman, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’accessibilità per le utenze deboli. Il piano prevede una completa riprogettazione delle fermate principali, con interventi prioritari su situazioni critiche come la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, la gestione della segnaletica orizzontale e l’installazione di nuove banchine protette e pensiline.

maggiore integrazione tra mezzi pubblici

Il Put pone anche grande enfasi sull’intermodalità, proponendo il potenziamento dei “servizi di co-modalità” (trasporto pubblico e mobilità privata). Tra le misure proposte, c’è l’ottimizzazione delle aree “park and ride” per garantire una maggiore integrazione tra i mezzi pubblici, i trasporti privati (auto e bici) e i servizi in sharing (car e bike sharing). Sono previsti interventi di riqualificazione su parcheggi poco utilizzati, come quelli in corrispondenza del cimitero, Montale e lo stadio, che dovrebbero diventare più funzionali per l’interscambio modale.

in stazione un’area sosta per chi porta i viaggiatori

Infine, il Put prevede la creazione di un parcheggio “kiss&ride” vicino alla stazione ferroviaria, per facilitare il trasporto di passeggeri da parte di chi li accompagna o va a prenderli, riducendo così il traffico nelle strade circostanti, come avviene attualmente in modo disorganizzato lungo la viabilità ordinaria. Questa esigenza era stata espressa dagli utenti della stazione durante un sondaggio condotto da RFI.