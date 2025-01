Il teatro a servizio della comunità, donati 1.450 euro all’hospice di Borgonovo

Gli attori della compagnia teatrale Sms Company hanno destinato 1.450 euro a favore dell’hospisce di Borgonovo. Destinatari sono stati i volontari dell’associazione Hospice di Borgonovo, che utilizzeranno ora la somma per finanziare una borsa di studio per un operatore sanitario della Casa per le cure palliative di Borgonovo.

Gli oltre mille euro sono stati raccolti dopo aver messo in scena l’esilarante commedia “Al dì da spus”, al teatro Verdi di Castel San Giovanni. La compagnia teatrale, composta da 15 attori diretti da Elena Silvani, ha debuttato nel 2003 ai Casoni di Pieve Porto Morone, il paese dell’Oltrepo dove la formazione ha preso origine.