Liceo Gioia, dai genitori una raccolta fondi per rendere antisismiche le porte

Al Liceo Gioia di Piacenza è in atto una corsa per “adottare” le porte della scuola.

La proposta è partita dai genitori del consiglio di istituto che hanno lanciato la campagna “Adotta una porta”: dato che gli interventi di messa in sicurezza della scuola da un punto di vista antisismico in atto in questi mesi non comprendevano – almeno inizialmente – le porte della scuola, i rappresentanti dei genitori del consiglio di istituto hanno pensato di proporre ad ogni classe la raccolta di una cifra, individuata in 350 euro, da versare su base volontaria, per il lavoro sulle porte del liceo.

L’idea non è piaciuta proprio a tutti, ma è stata rapidamente accantonata: “I funzionari della Provincia ci hanno contattato e si sono offerti di incontrare i rappresentanti di consiglio d’istituto – spiega la dirigente scolastica Cristina Capra – e di fatto è stata data la disponibilità per occuparsi anche delle porte, oltre che dell’imbiancatura delle aule. Adotta una porta era un’iniziativa dei rappresentanti dei genitori del consiglio di istituto, non della dirigenza” sottolinea la preside.

La proposta era rivolta alle famiglie e prevedeva due ipotesi: trovare uno sponsor o autotassarsi per raccogliere in ogni classe 350 euro, individuati come media dei costi per la manodopera e i materiali.