Prevenire le truffe: i consigli dei carabinieri di Castello per proteggersi da furti e raggiri

Basta distrarsi o lasciarsi prendere un attimo dall’agitazione per cadere nella trappola. L’importante è rimanere lucidi e vigili. Di suggerimenti e consigli per non essere vittime di raggiri si è parlato l’altro pomeriggio al centro sociale ricreativo di viale Amendola a Castel San Giovanni durante l’incontro aperto alla cittadinanza, organizzato dai carabinieri, dedicato ai temi della sicurezza e delle truffe.

Il comandante, Danilo Sanità, ha dato indicazioni sul modus operandi dei truffatori, mettendo in guardia gli anziani e spiegando che sempre più frequentemente le truffe fanno leva sulla presenza di presunti poliziotti o carabinieri. “La dinamica principale di molte truffe – spiega – è quella di una telefonata alla potenziale vittima, in cui si dice che il figlio di questa ha causato un incidente. C’è una situazione grave, ma risolvibile se chi ha risposto al telefono consegna una determinata somma di denaro a un presunto collega in divisa. È importante tenere a mente questo: nessuno appartenente alle forze dell’ordine verrà mai a chiedervi soldi o fare riferimento ai vostri gioielli”.

Sanità si è inoltre soffermato sui furti con destrezza che con frequenza accadono all’interno dei supermercati: “Ci sono bande e finte coppie che girano per i reparti puntando le vittime. Il consiglio è quello di tenere sempre a vista la propria borsa, guardarsi intorno e prestare attenzione se qualcuno ci ha preso di mira”.

L’ARTICOLO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTÀ