Roman, l’orfano di guerra che lotta contro la burocrazia per il permesso di soggiorno

Roman aveva solo 12 anni quando, nel marzo del 2022, è arrivato in Italia fuggendo dalla guerra in Ucraina insieme alla madre. A Piacenza è stato accolto dalla nonna, residente in città da diverso tempo. Nel frattempo i suoi genitori, militari, sono morti un anno dopo il suo arrivo in un incidente stradale in Ucraina. Da lì, il lungo calvario burocratico: quello per l’ottenimento di un permesso di soggiorno, iniziato dalla nonna sin dall’arrivo del nipote a Piacenza, e successivamente quello per l’ottenimento della tutela legale del minore, non ancora ufficializzato.

“Il primo anno sono stata tante volte in questura ma non c’è stato nulla da fare – racconta la nonna. – Dopo la morte di mio genero e di mia figlia, qualcosa si è sbloccato ma il permesso che hanno inizialmente concesso non consentiva a Roman di uscire dal Paese. Solo con l’aiuto di Unicef, dopo lunghi mesi di attese e difficoltà, sono riuscita a fargli ottenere un permesso di soggiorno di due anni. A oggi però, non mi è stata ancora riconosciuta tutela legale di mio nipote, senza cui lui non può frequentare la scuola e praticare sport.

“Chiedo solo un pezzo di carta. Nient’altro”, conclude la nonna, frustrata dalla situazione.

L’ARTICOLO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTÀ