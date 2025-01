Solidarietà: dall’asilo Mirra cinque posti per minori di famiglie fragili della Caritas

Al fine di sostenere l’attività della Caritas diocesana, ed in particolare il sostegno e l’aiuto a famiglie fragili e vulnerabili con minori, la Società degli Asili Infantili di Piacenza – Ente gestore della Scuola dell’Infanzia Mirra, con sede in Piacenza in Via Campagna 40, ha dato disponibilità ad accogliere all’interno della Scuola stessa (3-6 anni) fino a 5 bambini (posti) durante il corrente anno scolastico.

Tra le parti è stata stipulata una convenzione che regola le modalità di inserimento dei minori attraverso segnalazione da parte del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio e previa valutazione congiunta di ogni singola situazione.

Tale collaborazione, come sottolineato dal Direttore della Caritas Diocesana Diacono Mario Idda, rappresenta la sensibilità e la vicinanza di intenti della Società degli Asili Infantili nei confronti delle tante famiglie in situazione di povertà presenti sul territorio cittadino e indica una modalità solidale ed inclusiva.