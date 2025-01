Carcere di Piacenza: detenuto minaccia di morte gli agenti e lancia olio bollente

“A Piacenza, dopo la rissa tra detenuti avvenuta all’interno della palestra di un reparto detentivo, conclusasi con l’invio in urgenza all’ospedale di un detenuto albanese, operato successivamente al braccio e poi dimesso, si è verificato un altro grave episodio che vede coinvolti i colleghi in servizio nella sezione ex art 32 che ospita detenuti violenti”. È quanto fa sapere Amato De Ruosi, delegato regionale del Sappe.

Secondo la nota del sindacato “un detenuto avrebbe messo in atto gesti autolesionistici e poi incendiato gli indumenti all’interno della cella. Lo stesso detenuto, in preda a violenta ira, avrebbe sputato, insultato e minacciato di morte tutto il personale di sorveglianza. Si sarebbe reso responsabile anche del lancio di olio bollente verso un altro poliziotto”. C’è voluto un grande sforzo da parte del personale, per riportare il reparto detentivo in sicurezza.

“Il prossimo 3 febbraio saremo a Piacenza – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale – con una delegazione del Sappe, per incontrare i vertici dell’istituto e il personale. Basta violenza e aggressioni al personale di polizia penitenziaria. Mettiamo subito in atto i protocolli operativi e gli strumenti di difesa necessari a contenere questa quotidiana violenza”.