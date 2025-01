Centro paralimpico di Villanova, confermati i 10 milioni di finanziamento

Come comunicato oggi, sabato 25 gennaio, dalla Regione Emilia-Romagna, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriva l’ufficialità per lo stanziamento, da parte dello Stato, di quasi 178 milioni di euro all’Emilia-Romagna per cinque maxi interventi di edilizia sanitaria, tra cui il Centro paralimpico di Villanova, che diventerà un unicum nel panorama sportivo e sanitario dell’Italia settentrionale.

All’Ausl di Piacenza sono assegnati 10 milioni e 370mila euro di risorse Inail.

“Lo stanziamento – si legga in una nota dell’Ausl – sarà utilizzato per completare il complesso e, in particolare, per il terzo stralcio dei lavori, che riguarda la realizzazione del padiglione dell’accoglienza. La struttura, destinata all’ospitalità degli atleti paralimpici, sarà ricavata riqualificando la parte storica dell’ex complesso ospedaliero. L’Ausl di Piacenza ha già pronto il progetto esecutivo dell’opera. Nel frattempo proseguono anche gli interventi previsti dal secondo stralcio. Entro l’anno saranno portate a termine le opere sportive (piscina coperta, palestra, campi da tennis, campo da calcetto) e le opere esterne (vialetti, accessi, parcheggio)”.

“punto di riferimento nazionale”

“Il Centro paralimpico di Villanova è un progetto davvero ambizioso – commenta il direttore generale Paola Bardasi – che vede una sinergia tra istituzioni e che è destinato a essere un punto di riferimento nazionale. Siamo soddisfatti dell’ufficializzazione di questo finanziamento, che ha ricevuto la valutazione positiva di Inail, l’approvazione del ministero della Salute, di concerto con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il ministero dell’Economia e delle Finanze. Per questo, rinnoviamo il nostro impegno per proseguire nel modo più rapido ed efficace possibile l’iter di completamento di questa maxi opera”.

GLI ALTRI STANZIAMENTI

Dei quasi 178 milioni, 132 milioni e 200mila vanno all’Ausl Romagna per la realizzazione del Blocco 2 aree intensive – nuovo ospedale di Cesena e altri 31 milioni e 300mila per il nuovo Materno pediatrico dell’ospedale di Ravenna; 2,5 milioni di euro sono destinati all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per la Casa di accoglienza del Policlinico Sant’Orsola (rivolta a pazienti trapiantati o sottoposti a particolari terapie, per garantire la possibilità di soggiornare, prima e dopo il ricovero, in un ambiente sicuro, protetto e vicino all’ospedale) e, infine, 1 milione e 470mila euro sono per l’Ausl di Modena, per il nuovo Ospedale di comunità nel Comune di Medolla.