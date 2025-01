Colpito da malore non risponde all’assistente sociale, lei va a casa e lo salva

Grazie all’intuizione di Viviana Pilato, assistente sociale di Calendasco, un anziano è stato salvato giovedì dopo un malore. Non ricevendo risposta alle telefonate, Viviana ha agito oltre i suoi doveri, recandosi a casa dell’uomo e, non ottenendo risposta, ha allertato i soccorsi. I vigili del fuoco, assieme a carabinieri e vicini di casa, hanno sfondato una finestra, trovando l’anziano privo di sensi sul divano. Trasportato in ospedale, è stato operato e ora è in ripresa.

“L’episodio dimostra l’importanza del monitoraggio svolto dai servizi sociali – come sottolinea il sindaco Filippo Zangrandi – e del lavoro di rete che consente di intervenire in situazioni critiche”.