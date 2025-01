Il Piacenza Calcio piange la scomparsa del socio Davide Zambianchi

Lutto in casa biancorossa. Se ne è andato l’imprenditore Davide Zambianchi, socio del Piacenza Calcio.

“Il Piacenza Calcio, profondamente sconvolto – si legge nella nota della società – piange la scomparsa del socio Davide Zambianchi avvenuta a seguito di una malattia affrontata con coraggio e determinazione. Davide, uomo di grande integrità, ha voluto partecipare ai lavori della compagine sociale fino all’ultimo giorno della sua vita, dimostrando un attaccamento al club che non sarà mai dimenticato e che, anzi, fungerà sempre da ispirazione a tutti coloro che fanno e che faranno parte del Piacenza Calcio.

La società, oltre a stringersi in un forte abbraccio attorno alla famiglia di Davide, informa che, per onorarne la memoria, prima del fischio d’inizio delle gare della prima squadra e del settore giovanile previste per questo fine settimana, si terrà un minuto di silenzio e che la formazioni biancorosse scenderanno in campo indossando il lutto al braccio”.