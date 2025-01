Pantheon chiude con numeri record, domani a Piacenza Expo i giocattoli vintage

Pantheon Piacenza si conferma tra le prime piazze del collezionismo italiano.

Un traguardo utile a sottolineare il lavoro dello staff di Piacenza Expo, che ha proseguito, una decina di anni fa, la tradizione fieristica con una gestione diretta dell’evento.

La 42° edizione della storica fiera nazionale di numismatica, filatelia e oggetti da collezione, su cui è calato il sipario oggi pomeriggio – sabato 25 gennaio – dopo due intense giornate d’apertura animate da oltre cento espositori, è risultata la migliore degli ultimi quindici anni, con una presenza molto intensa già dalla prima giornata.

Ottimo volume di transazioni e di scambi, con una crescita consistente degli espositori nazionali.

Molto gradita dagli appassionati e dai collezionisti la cartolina celebrativa realizzata, per l’occasione, con un’immagine gentilmente concessa dalla Fondazione Teatri di Piacenza dedicata ai 220 anni anni del Municipale di Piacenza. Realizzata in collaborazione con il locale Circolo Fila-telico e Numismatico, la cartolina è stata stampata in edizione limitata e numerata con uno speciale annullo di Poste Italiane, il cui stand è stato visitato oggi dall’assessore alla Cultura del Comune di Piacenza Cristian Fiazza e dalla direttrice della Fondazione Teatri di Piacenza, Cristina Ferrari, accolti dal direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli.

E mentre calava il sipario su Pantheon, ha preso vita oggi la mostra-mercato del giocattolo vintage, che proseguirà a Piacenza Expo anche domani con orario continuato dalle 9.30 alle 15.30 a ingresso gratuito.