Pedopornografia online in Emilia Romagna, piacentino arrestato dalla polizia

Quattro persone sono state arrestate e tre denunciate dalla polizia con il centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna, nell’ambito di un’operazione di contrasto alla pedopornografia online sul territorio emiliano-romagnolo. L’accusa è diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. Tra le persone arrestate c’è anche un impiegato piacentino.

“I decreti di perquisizione personale e informatica – si legge nella nota della Polizia – emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed eseguiti dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Bologna, con la collaborazione delle Sezioni provinciali di Piacenza, Parma, Modena, Reggio Emilia, Ravenna e Rimini, hanno consentito di rinvenire a carico degli indagati un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

L’attività è stata avviata dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online che, grazie alla collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha utilizzato avanzati tool investigativi per giungere all’identificazione degli utilizzatori degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati immagini e video di pornografia minorile.

Tra gli indagati figurano due informatici, quattro impiegati e un imprenditore, di età compresa tra i 50 e i 60 anni”.