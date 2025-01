In Pediatria arriva un simulatore di guida grazie a Psycho Racing Team 

Quanti bambini sognano di guidare un’auto da corsa? Tantissimi, quasi tutti.

Da oggi, possono accarezzare questo desiderio anche i bambini del reparto di pediatria dell’Ospedale di Piacenza, grazie alle donazione dell’associazione Psycho Racing Team che ha regalato al reparto una postazione di sim racing.

La postazione permetterà ai bambini di divertirsi con i videogiochi di corse di auto.

“Queste donazioni sono importanti per i nostri bambini, perché permettono loro di distrarsi in un ambiente che non è casa loro. In questo modo, almeno, possono giocare con dei giochi simili a quelli che possiedono a casa” queste le parole del primario di Pediatria Giacomo Biasucci.

Il progetto di Psycho Team Racing è partito nel 2023. “Abbiamo deciso di farlo perché volevamo fare del bene, così abbiamo organizzato un torneo di team racing per raccogliere fondi. Alla fine siamo riusciti a ricavare 20.000 euro, che abbiamo utilizzato per comprare 9 postazioni di sim racing in totale, sparse nei vari reparti di pediatria in tutta Italia” così l’ex pilota e capo team dell’associazione Psycho Team Racing Massimiliano Colombo.

L’iniziativa è stata possibili anche grazie al supporto dell’’associazione Sara Angela Boffi L’angelo dei Bambini E.T.S.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI