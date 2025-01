Querelle su una multa durata 21 anni: la Provincia incassa 240mila euro

Ci sono voluti 21 anni per incassare la sanzione amministrativa per una violazione in materia ambientale. Recentemente Itinera – società del gruppo Astm che si occupa di grandi progetti infrastrutturali e di edilizia civile – ha versato 239mila e 907 euro nelle casse della Provincia di Piacenza.

La società, che appartiene alla holding del gruppo Gavio e ha sede a Tortona, contestava la sanzione e per due decenni ha cercato di opporsi al pagamento.

“La sentenza – spiega una nota della Provincia – ha confermato la decisione del tribunale di Piacenza. In questo modo è stata definita una controversia risalente nel tempo, iniziata nel 2009, relativa a una sanzione amministrativa pecuniaria in materia ambientale e il giudice ha imposto alla controparte il pagamento sia della sanzione amministrativa pecuniaria che delle spese legali”.

Dopo la sentenza dei giudici bolognesi, la società ha versato spontaneamente l’importo dovuto.

