Rottofreno, iniziato l’abbattimento delle 55 piante ammalate

Occorre abbattere con urgenza 55 piante a Rottofreno. Le decreta “ammalate” lo studio di sorveglianza speciale eseguito su 296 esemplari. “Mi piange il cuore – commenta la sindaca Paola Galvani – ma per la sicurezza pubblica è necessario. Non vorrei che capitasse una tragedia come a Roma, dove una donna è morta causa il crollo di una pianta. Gli interni dei tronchi bocciati dall’analisi sono cavi o spugnosi e minacciano di cadere. Si tratta di esemplari d’alto fusto, pericolosi per l’incolumità delle persone, soprattutto in caso di vento. Il secondo step sarà il piano di sostituzione con alberi adeguati”.

L’intervento è iniziato in viale della Stazione a San Nicolò.

L’articolo di Angela Zeppi su Libertà