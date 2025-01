Torna Tendenze, il Comune rilancia lo storico festival musicale

“Una chiamata alle arti” così l’assessore alle Politiche giovanili e progetti europei Francesco Brianzi ha apostrofato il ritorno di Tendenze, un festival musicale storico per la città di Piacenza.

Da sempre è un evento importante per i giovani artisti del territorio. Da poco è stato pubblicato l’avviso pubblico di co-progettazione (con scadenza alle 12 del 27 febbraio 2025 e con uno stanziamento di 152.000 euro) nell’ambito del progetto più ampio “Spazio 2Hub di Comunità”, che è rivolto a enti del Terzo settore interessati alla realizzazione di laboratori ed eventi musicali dedicati ai giovani, con lo scopo di aumentare la socializzazione.

L’iniziativa è cofinanziata dall’Unione Europea e dalla Regione Emilia-Romagna.

“Per oltre due decenni – commenta l’assessore alle Politiche giovanili e progetti europei Francesco Brianzi che con gli uffici del Servizio Piacenza Giovani sta lavorando al progetto da tempo – Tendenze ha segnato la storia di Piacenza, ed è stato in grado di attraversare diverse generazioni dando visibilità ai giovani creativi della città. È un’esperienza scolpita nella memoria di tutta la cittadinanza e una grande occasione di promozione territoriale, purtroppo interrotta da molto. Oggi può davvero trovare nuova linfa e costituire uno strumento prezioso per la nostra comunità. La nostra intenzione è quella di ripartire nel solco delle azioni di coesione sociale che stiamo promuovendo in vari ambiti grazie ai finanziamenti attratti”.

Attraverso questa chiamata a partecipare, il Comune intende costruire una rete solida di collaborazione tra associazioni, istituzioni e giovani con l’intento di realizzare un sistema articolato di offerte formative e laboratoriali che possa raggiungere un’ampia fascia della popolazione giovanile, compresi coloro che vivono in situazioni di fragilità o vulnerabilità. Un percorso stimolato anche dagli spunti del Tavolo Didattica Musicale, avviato all’inizio del mandato, nonché di un ulteriore progetto europeo, European Music Policy Exchange, cui Piacenza ha partecipato adottando buone pratiche da altre città europee che hanno scelto di promuovere la musica in maniera costante e trasversale.

Per ulteriori dettagli sull’avviso e sulle modalità di partecipazione, i soggetti interessati possono contattare il Servizio Piacenza Giovani e consultare il sito del Comune di Piacenza a questo link:

https://www.comune.piacenza.it/it/news/spazio-2-hub-di-comunita-laboratori-artistici-atuss