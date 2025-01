Vie Manfredi, Farnesiana, Emilia Pavese, Boselli: spinta ciclabile dal Piano del traffico

La realizzazione di una pista ciclabile lungo via Primo Maggio e via Cella ricavata nell’ambito del complessivo progetto di riqualificazione di quell’asse stradale, una corsia riservata e protetta lungo la via Emilia pavese tra il ponte sul Trebbia a Sant’Antonio e piazzale Torino, idem in via Nasolini tra via IV Novembre e viale Dante (in sostituzione del percorso promiscuo ciclopedonale esistente), un’altra corsia riservata e protetta in via Manfredi dalla rotonda della Galleana a piazzale Medaglie d’Oro, una corsia ciclopedonale in sede propria lungo strada Farnesiana da via Pastore al distributore Eni fino a collegarsi con la già prevista ciclabile per Mucinasso, una corsia riservata e protetta in via Boselli che colleghi via Manfredi con corso Europa, un’altra in via Raffalda tra via Emmanueli e via XXIV Maggio.

Sono i sette interventi sulla ciclabilità nelle rete viabilistica portante indicati per i prossimi due anni dal Put, il Piano urbano del traffico predisposto dal consulente del Comune, la ditta Trt di Milano, che sarà presentato martedì prossimo in commissione consiliare.

L’ARTICOLO DI GUSTAVO ROCCELLA SU LIBERTA’