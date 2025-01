A Fiorenzuola giovani volontari in campo per l’Emporio solidale

Proseguirà fino all’11 febbraio la campagna di crowdfunding organizzata da un gruppo di giovani volontari: l’educatrice Martina Simeone e i16 o 17enni Gianluigi Piano, Davide Chini, Irene Mussi e Francesco Liguori. “Il nostro obiettivo – ci spiegano – era di raggiungere i 12 mila euro, necessari per l’acquisto di una cella frigo per conservare i prodotti freschi destinati alle famiglie utenti. Li abbiamo ampiamente superati arrivando a oltre 18 mila per la piattaforma on line, a cui si aggiungono duemila euro di offerte consegnate in parrocchia”.

Donare è facilissimo: basta andare sul sito ideaginger.it e cercare il progetto “Tutti in frigo per donare”. Versando 20 euro si riceve un attestato, donandone 50 una lettera personalizzata; con 100 euro ci si assicura un aperitivo con i volontari; con 200 euro una targa ricordo che verrà affissa nei locali; le aziende che donano 500 euro avranno riportato il logo all’interno dell’Emporio.

La campagna on line si chiude l’11 febbraio e il ricavato andrà ben oltre i 12 mila euro preventivati. Come verranno usati gli euro in più? “Per pagare i nuovi impianti elettrico e del riscaldamento della futura sede dell’Emporio, al piano terra del convento dei frati”.

Ricordiamo che il resto del convento, donato alla Parrocchia quando chiuse la comunità di frati, è già stato ristrutturato ed è ampiamente utilizzato: c’è la sede di Afadi (Associazione Familiari Disabili) con centro diurno al piano terra e stanze di sollievo al primo piano; e ci sono spazi dedicati agli Scout.

C’è ancora la pittura murale che raffigura San Francesco sulle pareti del vecchio locale del convento francescano, che diventerà Emporio solidale. San Francesco aiutava i poveri e oggi, a distanza di secoli, la Parrocchia sostiene per la spesa solidale quasi 150 famiglie (oltre 430 persone). Questi i dati del 2024.