Giornata Memoria, Arcigay invita Anpi a sfilare al Piacenza Pride del 24 maggio

In occasione della Giornata della Memoria, Arcigay Piacenza Lambda, Arci Piacenza, Agedo Milano, Famiglie Arcobaleno gruppo di Piacenza, Collettivo Drag Attack e Associazione De Arte Saltandi, invitano l’Anpi a sfilare al Piacenza Pride in programma il 24 maggio.

“Il 27 gennaio tutto il mondo celebra la Giornata della Memoria, in ricordo di tutte le vittime della Shoah e delle dittature nazi-fasciste. Tra i milioni di persone internate nei campi di concentramento, vi furono anche migliaia di omosessuali, lesbiche e transgender, imprigionate e uccise – si legge nella nota delle associazioni -. Cucito sui loro stracci che indossavano nei lager, c’era il triangolo rosa, utilizzato per contraddistinguerle.

Oltre a ricordarle, vogliamo che questo giorno sia una presa di coscienza di ciò che l’ essere umano è capace di compiere. E questo nella consapevolezza che dobbiamo fare tutto il possibile affinché non accada mai più.

Vedere le recentissime foto di deportazioni di migranti incatenati ci riporta indietro ad anni bui; peraltro proprio da quegli Stati Uniti che combatterono in prima linea contro il nazi-fascismo.

Ma anche in Italia la notizia della scarcerazione e reimpatrio in Libia impunito di un torturatore di migranti, stupratore di donne condannato dalla Corte Penale Internazionale, lascia intendere come il Governo si dimostri ancora una volta debole contro i forti e forte solo contro gli ultimi.

In questo periodo in cui i diritti umani vengono sempre più messi in discussione, alzeremo il nostro grido di libertà sabato 24 maggio, con il Piacenza Pride, che porterà una ventata di colori e di diritti a Piacenza.

Cogliamo quindi l’occasione della giornata della memoria per invitare l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) sezione provinciale di Piacenza e tutte le associazioni che si riconoscono nell’antifascismo e nei diritti civili a sfilare con noi Sabato 24 maggio”.