Castello e la Giornata della Memoria: eventi e ricordi delle famiglie ebraiche

Castel San Giovanni celebra lunedì 27 gennaio la Giornata della Memoria con due momenti. Alle 11 gli alunni della Tina Pesaro invitano tutti nei locali della scuola per assistere a “Esploratori senza pregiudizi, la mappa non è il territorio”.

Alle 18.30 ci si sposta invece al centro culturale di via Mazzini per un evento organizzato dal Comune. Paolo Brega e Matteo Calegari parlano della storia delle famiglie ebraiche a Castello: i Segre-Osimo. Introduce la sindaca Valentina Stragliati.