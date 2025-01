Da Africa Mission accoglienza ai senzatetto per combattere le notti gelide

Africa Mission ha messo a disposizione del Comune un’ala della sua sede in via Martelli per l’accoglienza dei senzatetto durante questi mesi di temperature più rigide. Il servizio, che sarà gestito dalla cooperativa Strade Blu a fronte di un’offerta di circa 30mila euro, partirà a giorni, forse già domani sera, il tempo di completare alcuni passaggi burocratici.

“Non è stato affatto semplice trovare uno spazio adeguato alternativo dopo che non abbiamo potuto proseguire al Centro Manfredini – spiega l’assessora ai servizi sociali Nicoletta Corvi -. Siamo riconoscenti ad Africa Mission che, quando abbiamo bussato alla loro porta, si sono messi subito a disposizione”.

L’articolo di Marcello Pollastri su Libertà