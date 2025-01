Il dottor Della Croce va in pensione: Ziano lo ringrazia con una targa

Da lunedì 27 gennaio il dottor Flavio Della Croce lascia la professione medica.

Per lui, dopo 45 anni filati di servizio, è giunta l’ora di smettere il camice e godersi la pensione. Per ringraziarlo di tanta passione e umanità con cui Della Croce ha svolto il suo lavoro, tutta la comunità di Ziano si è riunita e in occasione dei festeggiamenti per il santo patrono gli ha donato una targa. “Per l’abnegazione con cui ha svolto il suo lavoro, con tanta umiltà e vicinanza ai pazienti” dice il sindaco Manuel Ghilardelli.

Era il 1979 quando Della Croce, fresco di laurea in medicina e chirurgia a Pavia, dopo il tirocinio in ospedale a Castello venne spedito a Zerba e Ottone. Nel 1983 venne inviato a Ziano, dove ha continuato a praticare la professione di medico di famiglia.

“Rifarei tutto allo stesso modo – dice Della Croce – e cioè con un approccio basato prima di tutto sulla persona, sull’essere umano”.