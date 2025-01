Pantheon: 8mila visitatori a Piacenza Expo, in maggio torna la fiera del giocattolo

Crescono i visitatori di Pantheon – fiera nazionale di filatelia, numismatica e collezionismo, giunta quest’anno alla sua 42esima edizione e della Mostra-mercato del giocattolo vintage che ha registrato complessivamente oltre 8.000 visitatori, facendo segnare un aumento del 10% rispetto alla passata edizione.

Numeri che confermano non solo una passione sempre crescente per gli oggetti e le rarità d’altri tempi, ma anche l’ottimo livello qualitativo di una mostra ormai storica e consolidata come Pantheon, che rappresenta da anni uno dei principali e più accreditati appuntamenti di settore di tutto il nord Italia, ancora una volta con ottimi volumi di transazioni e di scambi tra i collezionisti.

“Quella di quest’anno – commenta il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – è stata una delle migliori edizioni di Pantheon tra tutte quelle organizzate in oltre quarant’anni. La qualità e la rarità degli oggetti di questa fiera cresce costantemente e i collezionisti, che sono i principali fruitori di questo evento, ricambiano con crescente apprezzamento. Ma anche la mostra-mercato del giocattolo vintage, nata come evento collaterale a Pantheon, sta ottenendo risultati importanti proprio per la qualità portata in fiera dagli espositori che sono in continuo aumento tanto che quest’anno, per la prima volta, organizzeremo anche un’edizione primaverile di questo appuntamento, già programmato per domenica 11 maggio. Doveroso un ringraziamento a tutta la struttura operativa di Piacenza Expo per il lavoro messo in campo, ma anche un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine – Polizia Municipale, Polizia di Stato e Carabinieri – per i continui e costanti controlli effettuati all’interno e all’esterno del nostro quartiere fieristico. Un costruttivo gioco di squadra che ha consentito a tutti gli espositori di lavorare in sicurezza e nella massima tranquillità”.

“Far crescere eventi fieristici storici e consolidati come Pantheon – aggiunge il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – non è scontato, ed è per questo che siamo molto soddisfatti di questi risultati positivi, a cui contribuisce in buona parte anche la mostra dedicata al giocattolo vintage, una rassegna in cui abbiamo creduto da subito e che sta ripagando il nostro lavoro e i nostri sforzi. La nostra stagione prosegue ora con quattro importanti rassegne – “Due tempi bei tempi”, “Apimell”, “Seminat” e “Buon Vivere” – nelle prossime quattro settimane, eventi di grande interesse e richiamo per il pubblico, che impreziosiscono la nostra programmazione e che contribuiscono alla crescita di Piacenza Expo nel mercato fieristico nazionale”.