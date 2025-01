Polizia locale Valnure Valchero: bilancio e premi ai “Cavalieri della Strada”

La polizia locale di Valnure Valchero ha festeggiato il suo patrono San Sebastiano nel paese in cui il Corpo ha la sua sede, a Vigolzone in piazza Serena, edificio che tra l’altro è fresco di realizzazione (adiacente al municipio) e, come annunciato da Libertà, sarà intitolato all’ex sindaco Werner Argellati ed inaugurato prossimamente.

La sala del centro civico in via Castignoli ha ospitato l’annuale incontro che è occasione per informare sull’attività della polizia locale in un territorio che va da Obolo di Gropparello a Pontenure, da 1000 a 60 metri sul livello del mare.

Circa 500 sono i chilometri quadrati dei cinque comuni dell’Unione e Pontenure. Sono state 24.022 le ore di attività nel 2024 tra cui prevalenti risultano essere quelle sulle strade (controlli di polizia stradale ed infortunistica, controlli della velocità) ed il controllo di vicinato (88 i gruppi e 650 richieste di intervento su cui la polizia è andata a verificare).

Fiore all’occhiello dell’Unione Valnure Valchero è la rete di videosorveglianza che oggi è composta da 132 telecamere di contesto e 192 telecamere di lettura targhe dislocate in tutta la provincia di Piacenza.

La polizia locale di Valnure Valchero e Pontenure ha rilevato, nel 2024, 95 sinistri stradali avvenuti sul territorio (1 mortale); 429 sono stati i posti di controllo, 3925 i veicoli controllati, 2.572 le persone identificate.

Le violazioni per omessa revisione sono state 507, non utilizzo cinture di sicurezza e uso dei cellulari alla guida, 94 auto sottoposte a sequestro per mancata copertura assicurativa; 40 infrazioni per velocità superiore di oltre 40km/h il limite.

Premiati anche i “Cavalieri della Strada”.