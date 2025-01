Temporale fuori stagione: tuoni con pioggia in pianura e neve in vetta

Tuoni e pioggia battente in pianura e in collina, nevicata fitta sulle vette più alte della provincia, monte Penice in primis. Gran parte della provincia questa mattina, 26 gennaio, si è risvegliata con un temporale “fuori stagione”: fenomeno non raro ma sicuramente inusuale.

I cambiamenti climatici rimescolano le carte in tavola e allora capita sempre più spesso anche di vedere lampi e tuoni in pieno inverno, per colpa di una rapida perturbazione che è transitata sul nord Italia nelle prime ore di ieri.

La cosa, naturalmente, fa ancora più impressione lì dove la temperatura non supera gli zero gradi: così al Penice si è registrato un velocissimo “temporale di neve” piuttosto intenso. Questo, assieme a squarci di cielo sereno in giornata, ha offerto condizioni ideali per chi ha voluto divertirsi sugli sci agli impianti di passo Penice.

Stesso paesaggio anche sul monte Lesima o sul monte Bue. Sul resto della provincia, all’alba è stata pioggia battente un po’ dappertutto, con accumuli abbastanza uniformi: in un paio d’ore, l’accumulo è stato di circa una decina di millimetri.